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The Sidecar Bar в Дублине

The Sidecar Bar

О месте

Изысканный коктейль-бар в стиле арт-деко 1930-х годов. Он славится вневременной элегантностью, цинковой барной стойкой, черными мраморными полами и атмосферой интимного уюта, идеальной для классических коктейлей и джазовой музыки.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

The Westbury, Balfe St, Dublin
+35316463328

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник14:00 - 23:30
Вторник14:00 - 23:30
Среда14:00 - 23:30
Четверг14:00 - 23:30
Пятница12:00 - 00:30
Суббота12:00 - 00:30
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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