The Glasshouse Dublin в Дублине
О месте
Стильный оазис в индустриальном сердце Доклендс, где эстетика «городских джунглей» встречается с гламуром современной оранжереи. Интерьер бара завораживает игрой света в панорамных окнах, обилием живой зелени и изящными люстрами. Здесь можно насладиться авторским коктейлем на просторной террасе или перекусить пряными мексиканскими тако перед масштабным шоу в соседней 3Arena. Это место, где грубый кирпич стен смягчается нежностью цветов, а вечер всегда обещает быть ярким и запоминающимся.
Особенности
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка
Контакты
The Glasshouse Dublin, Point Square Village, North Wall, Dublin 1
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 23:30
Среда16:00 - 23:30
Четверг16:00 - 23:30
Пятница16:00 - 00:30
Суббота16:00 - 00:30
Воскресенье16:00 - 23:30