No. 27 Bar & Lounge в Дублине
О месте
Изысканный бар в отеле The Shelbourne в центре Дублина, известный своей элегантной атмосферой, богатым интерьером и оригинальными произведениями искусства Виктора Ричардсона. Заведение предлагает гостям легкие блюда, элитные вина и красивые виды, являясь популярным местом для отдыха и светских встреч.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
27 St Stephen's Green, Dublin, D02 K224
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 23:30
Вторник10:00 - 23:30
Среда10:00 - 00:30
Четверг10:00 - 00:30
Пятница10:00 - 01:30
Суббота10:00 - 01:30
Воскресенье12:00 - 23:00