No. 27 Bar & Lounge в Дублине

О месте

Изысканный бар в отеле The Shelbourne в центре Дублина, известный своей элегантной атмосферой, богатым интерьером и оригинальными произведениями искусства Виктора Ричардсона. Заведение предлагает гостям легкие блюда, элитные вина и красивые виды, являясь популярным местом для отдыха и светских встреч.