National Museum of Ireland – Archaeology в Дублине
О месте
Ведущий музей страны, хранящий артефакты с 7000 г. до н.э. до Средневековья. В викторианском здании представлены знаменитые кельтские сокровища (брошь Тара, чаша Ардаг), болотные люди, золото бронзового века и наследие викингов.
Контакты
35A Kildare St, Dublin 2, D02 YK38
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье13:00 - 17:00