National Museum of Ireland – Archaeology в Дублине

О месте

Ведущий музей страны, хранящий артефакты с 7000 г. до н.э. до Средневековья. В викторианском здании представлены знаменитые кельтские сокровища (брошь Тара, чаша Ардаг), болотные люди, золото бронзового века и наследие викингов.