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MoLI – Museum of Literature Ireland в Дублине

MoLI – Museum of Literature Ireland

О месте

Интерактивное культурное пространство, посвященное богатому литературному наследию страны. Расположенный в историческом здании UCD Naughton Joyce Centre, музей предлагает уникальные экспозиции, включая оригиналы рукописей Джеймса Джойса, мультимедийные инсталляции, кафе и уютные сады.

Контакты

86 St Stephen's Green, Saint Kevin's, Dublin, D02 XY43
+35317165900

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:30 - 17:30
Среда10:30 - 17:30
Четверг10:30 - 17:30
Пятница10:30 - 17:30
Суббота10:30 - 17:30
Воскресенье10:30 - 17:30
Контакты
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