MoLI – Museum of Literature Ireland в Дублине
О месте
Интерактивное культурное пространство, посвященное богатому литературному наследию страны. Расположенный в историческом здании UCD Naughton Joyce Centre, музей предлагает уникальные экспозиции, включая оригиналы рукописей Джеймса Джойса, мультимедийные инсталляции, кафе и уютные сады.
Контакты
86 St Stephen's Green, Saint Kevin's, Dublin, D02 XY43
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:30 - 17:30
Среда10:30 - 17:30
Четверг10:30 - 17:30
Пятница10:30 - 17:30
Суббота10:30 - 17:30
Воскресенье10:30 - 17:30