The Irish Rock 'N' Roll Museum Experience в Дублине

О месте

Интерактивное погружение в музыкальную историю Ирландии, предлагающее 60-75 минутные экскурсии с гидом. Можно увидеть редкие артефакты, включая уникальную коллекцию, посвященную Филу Линотту и Thin Lizzy, а также узнать истории о легендарных ирландских исполнителях в самом сердце Temple Bar.