The Irish Rock 'N' Roll Museum Experience в Дублине
О месте
Интерактивное погружение в музыкальную историю Ирландии, предлагающее 60-75 минутные экскурсии с гидом. Можно увидеть редкие артефакты, включая уникальную коллекцию, посвященную Филу Линотту и Thin Lizzy, а также узнать истории о легендарных ирландских исполнителях в самом сердце Temple Bar.
Контакты
Curved St, Temple Bar, Dublin, D02 RD26
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 17:00
Вторник10:30 - 17:00
Среда10:30 - 17:00
Четверг10:30 - 17:00
Пятница10:30 - 17:00
Суббота10:30 - 17:00
Воскресенье10:30 - 17:00