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St Enda's Park в Дублине

St Enda's Park

О месте

Живописное, историческое место. Оно предлагает уютные прогулки вдоль реки, водопад, обнесенный стеной сад, а также музей Патрика Пирса, расположенный в здании его бывшей школы, предлагая посетителям природу и историю в одном месте.

Контакты

273 Harold's Grange Rd, Rathfarnham, Dublin 16, D16 TD26
+35314934208

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 21:00
Вторник09:00 - 21:00
Среда09:00 - 21:00
Четверг09:00 - 21:00
Пятница09:00 - 21:00
Суббота09:00 - 21:00
Воскресенье09:00 - 21:00
Контакты
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