St Enda's Park в Дублине
О месте
Живописное, историческое место. Оно предлагает уютные прогулки вдоль реки, водопад, обнесенный стеной сад, а также музей Патрика Пирса, расположенный в здании его бывшей школы, предлагая посетителям природу и историю в одном месте.
Контакты
273 Harold's Grange Rd, Rathfarnham, Dublin 16, D16 TD26
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 21:00
Вторник09:00 - 21:00
Среда09:00 - 21:00
Четверг09:00 - 21:00
Пятница09:00 - 21:00
Суббота09:00 - 21:00
Воскресенье09:00 - 21:00