Saint Patrick's Cathedral в Дублине
О месте
Крупнейший храм Ирландии, национальный собор Церкви Ирландии, построенный в средневековом готическом стиле. Это выдающийся исторический памятник, известный тем, что здесь служил деканом Джонатан Свифт, а также место проведения государственных церемоний и концертов.
Контакты
St Patrick's Close, Dublin, D08 H6X3
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 17:00
Вторник09:30 - 17:00
Среда09:30 - 17:00
Четверг09:30 - 17:00
Пятница09:30 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье09:00 - 14:30