Saint Patrick's Cathedral в Дублине

О месте

Крупнейший храм Ирландии, национальный собор Церкви Ирландии, построенный в средневековом готическом стиле. Это выдающийся исторический памятник, известный тем, что здесь служил деканом Джонатан Свифт, а также место проведения государственных церемоний и концертов.