The Book of Kells Experience в Дублине
О месте
Уникальная выставка в Тринити-колледже, демонстрирующая Келлскую книгу (IX век), рукописное Евангелие с изысканными иллюстрациями. Посетители осматривают древний манускрипт и знаменитый «Длинный зал» библиотеки, насчитывающую 200 000 книг, погружаясь в историю Ирландии.
Контакты
Trinity College, The University of Dublin Trinity College, College Green, South-East Inner City, Dublin
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:30
Воскресенье09:30 - 18:00