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The Book of Kells Experience в Дублине

The Book of Kells Experience

О месте

Уникальная выставка в Тринити-колледже, демонстрирующая Келлскую книгу (IX век), рукописное Евангелие с изысканными иллюстрациями. Посетители осматривают древний манускрипт и знаменитый «Длинный зал» библиотеки, насчитывающую 200 000 книг, погружаясь в историю Ирландии.

Контакты

Trinity College, The University of Dublin Trinity College, College Green, South-East Inner City, Dublin
+35318962320

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:30
Воскресенье09:30 - 18:00
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