FIRE Steakhouse & Bar в Дублине
О месте
Отмеченный наградами ресторан, расположенный в центре города в историческом здании 1864 года. Известен своими премиальными ирландскими стейками и уникальным интерьером с высокими сводчатыми потолками, витражами и террасой, выходящей на сад лорда-мэра.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
The Mansion House, Dawson St, Dublin 2, D02 XK40
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 21:15
Вторник17:00 - 21:15
Среда17:00 - 21:15
Четверг17:00 - 21:30
Пятница17:00 - 21:30
Суббота13:00 - 22:00
Воскресенье13:00 - 21:00