FIRE Steakhouse & Bar в Дублине

О месте

Отмеченный наградами ресторан, расположенный в центре города в историческом здании 1864 года. Известен своими премиальными ирландскими стейками и уникальным интерьером с высокими сводчатыми потолками, витражами и террасой, выходящей на сад лорда-мэра.