WILDE в Дублине
О месте
Роскошный ресторан в центре Дублина, предлагающий элегантную атмосферу 1930-х годов с обилием зелени и эффектом трапезы на открытом воздухе. В меню акцент сделан на лучших ирландских продуктах, классических местных блюдах и международной кухне.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Harry St, Dublin 2, D02 CH66
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 21:30
Вторник12:30 - 21:30
Среда12:30 - 21:30
Четверг12:30 - 21:30
Пятница12:30 - 21:30
Суббота12:30 - 21:30
Воскресенье12:30 - 21:30