WILDE в Дублине

О месте

Роскошный ресторан в центре Дублина, предлагающий элегантную атмосферу 1930-х годов с обилием зелени и эффектом трапезы на открытом воздухе. В меню акцент сделан на лучших ирландских продуктах, классических местных блюдах и международной кухне.