Bloom Brasserie & Wine Bar в Дублине
О месте
Современный ресторан, предлагающий блюда из местных ингредиентов под руководством шеф-повара Пола. Заведение известно спокойной атмосферой, искренним обслуживанием, широким выбором вин и простыми, но качественными блюдами, ориентированными на гастрономический опыт.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
11 Baggot Street Upper, Dublin, D04 HN92
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота16:00 - 22:30
Воскресенье13:00 - 20:00