Matt The Thresher в Дублине
О месте
Популярный ресторан и бар в центре Дублина, специализирующийся на свежих ирландских морепродуктах и стейках. Заведение известно своей качественной кухней, уютной атмосферой, хорошей винной картой и профессиональным обслуживанием.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
31-32 Pembroke Street Lower, Dublin 2, D02 Y523
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 20:45
Вторник12:00 - 21:45
Среда12:00 - 21:45
Четверг12:00 - 21:45
Пятница12:00 - 21:45
Суббота12:30 - 21:45
Воскресенье13:00 - 20:30