Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Yamamori Izakaya Japas & Sake в Дублине

Yamamori Izakaya Japas & Sake

О месте

Популярный японский гастропаб в центре Дублина, предлагающий сочетание традиционной культуры изакая с современным ирландским колоритом.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

12 South Great George's Street, Dublin 2, D02 RD36
+35316458001

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 22:30
Суббота13:00 - 22:30
Воскресенье13:00 - 21:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM