Yamamori Izakaya Japas & Sake в Дублине
О месте
Популярный японский гастропаб в центре Дублина, предлагающий сочетание традиционной культуры изакая с современным ирландским колоритом.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
12 South Great George's Street, Dublin 2, D02 RD36
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 22:30
Суббота13:00 - 22:30
Воскресенье13:00 - 21:00