SOLE Seafood & Grill в Дублине
О месте
Элитный ресторан морепродуктов в центре Дублина. Заведение славится ирландскими морепродуктами, фирменными винами, коктейлями и принципами устойчивого развития, работая с местными производителями.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
47 Drury St, Dublin 2, D02 K753
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 21:30
Вторник17:00 - 21:30
Среда17:00 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота13:00 - 22:00
Воскресенье13:00 - 21:00