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Chapter One by Mickael Viljanen в Дублине

Chapter One by Mickael Viljanen

О месте

Культовый ресторан высокой кухни в центре Дублина, обладатель двух звезд Мишлен. Под руководством шеф-повара Микаэля Вильянена ресторан предлагает изысканное меню с акцентом на современную европейскую кухню и безупречный сервис, сочетая историческую атмосферу с современной роскошью.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

18-19 Parnell Square N, Rotunda, Dublin 1, D01 T3V8
+35318732266

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 21:30
Среда18:30 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота12:00 - 21:30
Контакты
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