Chapter One by Mickael Viljanen в Дублине

О месте

Культовый ресторан высокой кухни в центре Дублина, обладатель двух звезд Мишлен. Под руководством шеф-повара Микаэля Вильянена ресторан предлагает изысканное меню с акцентом на современную европейскую кухню и безупречный сервис, сочетая историческую атмосферу с современной роскошью.