Chapter One by Mickael Viljanen в Дублине
О месте
Культовый ресторан высокой кухни в центре Дублина, обладатель двух звезд Мишлен. Под руководством шеф-повара Микаэля Вильянена ресторан предлагает изысканное меню с акцентом на современную европейскую кухню и безупречный сервис, сочетая историческую атмосферу с современной роскошью.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
18-19 Parnell Square N, Rotunda, Dublin 1, D01 T3V8
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 21:30
Среда18:30 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота12:00 - 21:30