Il Vicoletto в Дублине
О месте
Уютный итальянский ресторан, расположенный в самом сердце Дублина, недалеко от района Темпл-Бар. Он известен своей аутентичной итальянской кухней, уютной атмосферой и обслуживанием, предлагая посетителям блюда из свежих ингредиентов, включая пасту и пиццу, в центре оживленного города.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
5 Crow St, Temple Bar, Dublin, D02 N228
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница12:30 - 22:30
Суббота12:30 - 22:30
Воскресенье16:00 - 22:00