Il Vicoletto в Дублине

О месте

Уютный итальянский ресторан, расположенный в самом сердце Дублина, недалеко от района Темпл-Бар. Он известен своей аутентичной итальянской кухней, уютной атмосферой и обслуживанием, предлагая посетителям блюда из свежих ингредиентов, включая пасту и пиццу, в центре оживленного города.