Ryleigh's Rooftop Steakhouse в Дублине
О месте
Панорамный ресторан и стейкхаус, расположенный на шестом этаже отеля The Mayson в Дублине. Заведение известно своими видами на город и современным подходом к классической гриль-кухне.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
82 N Wall Quay, North Wall, Dublin, D01 XR83
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:00
Вторник07:00 - 22:00
Среда07:00 - 22:00
Четверг07:00 - 22:00
Пятница07:00 - 22:00
Суббота08:00 - 22:00
Воскресенье08:00 - 22:00