F.X. Buckley в Дублине
О месте
Ресторан предлагает высококачественные стейки, устрицы и классические гарниры в уютной обстановке. Славится отличным обслуживанием и качеством мяса.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1A Pembroke Street Lower, Dublin 2, D02 TF61
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 21:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота13:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 21:00