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F.X. Buckley в Дублине

F.X. Buckley

О месте

Ресторан предлагает высококачественные стейки, устрицы и классические гарниры в уютной обстановке. Славится отличным обслуживанием и качеством мяса.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1A Pembroke Street Lower, Dublin 2, D02 TF61
+35316764606

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 21:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота13:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 21:00
Контакты
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