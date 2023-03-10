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Элитные виллы в Дублин

Дом здесь воспринимается прежде всего как место для спокойной жизни и настоящего отдыха. Мягкая архитектура, зелёные пейзажи и уютная атмосфера позволяют наслаждаться комфортом без ощущения избыточности.

Что мы предлагаем

Для ирландской столицы особенно органично подходят дома с выразительной архитектурой и ощущением настоящего жилого характера. Мы рассматриваем как современные резиденции, так и объекты с историческими деталями, которые сохраняют индивидуальность.

  • Аренда частных домов для длительного проживания, семейных поездок и деловых визитов.
  • Подбор недвижимости для покупки с учётом состояния здания, планировки и качества района.
  • Поиск резиденций с садами, каминами, оригинальными элементами интерьера и другими характерными деталями.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Ирландская версия загородной роскоши строится вокруг зелени, архитектуры и ощущения спокойствия, которое особенно ценится в частной резиденции.

  • Dalkey — побережье, исторические дома и выразительные виды на Dublin Bay.
  • Killiney — зелёные склоны, крупные дома и одна из самых престижных жилых сред вокруг столицы.
  • Ballsbridge — элегантная городская застройка, дипломатический квартал и близость к центру.
  • Foxrock — просторные частные дома, зрелые сады и спокойный пригородный характер.

Дополнительные услуги

Ирландская столица становится отправной точкой для путешествий, гастрономических открытий и индивидуальных маршрутов за пределами города.

  • Авторские поездки с личным гидом по побережью, замкам и загородным поместьям.
  • Подбор ресторанов, пабов с историей и частных дегустаций виски.
  • Аренда автомобилей с водителем для путешествий по Ирландии.
  • Организация вертолётных перелётов для дальних маршрутов и особых впечатлений.

Почему выбирают нас

Наш подход строится на внимательном подборе, честной коммуникации и знании того, как сделать длительное или короткое пребывание действительно удобным.

  • Сопоставляем предложения с образом жизни клиента, а не ограничиваемся формальными характеристиками объекта.
  • Помогаем организовать рестораны, культурные мероприятия, поездки и частные события.
  • Берём на себя всю коммуникацию с владельцами, подрядчиками и дополнительными службами.
  • Остаёмся на связи после заселения, если клиенту требуется дальнейшая поддержка.

Услуги для владельцев вилл

Индивидуальность дома имеет коммерческую ценность, поэтому её важно сохранить и в повседневном управлении, и в маркетинговой подаче. Versently берёт на себя работу, которая позволяет собственнику не погружаться в операционные детали.

  • Профессиональная презентация недвижимости для международного рынка.
  • Организация заселений и коммуникация с арендаторами.
  • Контроль состояния дома и планового обслуживания.
  • Подготовка объекта к продаже или пересмотру арендной стратегии.

Гарантия безопасности сделки

Покупателю важно получить целостное представление о недвижимости ещё на стадии принятия решения.

  • Проверка сведений об объекте, его юридическом статусе и доступных документах.
  • Выявление условий договора, которые требуют дополнительного разъяснения или согласования.
  • Организация профессиональной проверки со стороны профильных специалистов.
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