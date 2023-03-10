Элитные виллы в Дублин
Дом здесь воспринимается прежде всего как место для спокойной жизни и настоящего отдыха. Мягкая архитектура, зелёные пейзажи и уютная атмосфера позволяют наслаждаться комфортом без ощущения избыточности.
Что мы предлагаем
Для ирландской столицы особенно органично подходят дома с выразительной архитектурой и ощущением настоящего жилого характера. Мы рассматриваем как современные резиденции, так и объекты с историческими деталями, которые сохраняют индивидуальность.
- Аренда частных домов для длительного проживания, семейных поездок и деловых визитов.
- Подбор недвижимости для покупки с учётом состояния здания, планировки и качества района.
- Поиск резиденций с садами, каминами, оригинальными элементами интерьера и другими характерными деталями.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Ирландская версия загородной роскоши строится вокруг зелени, архитектуры и ощущения спокойствия, которое особенно ценится в частной резиденции.
- Dalkey — побережье, исторические дома и выразительные виды на Dublin Bay.
- Killiney — зелёные склоны, крупные дома и одна из самых престижных жилых сред вокруг столицы.
- Ballsbridge — элегантная городская застройка, дипломатический квартал и близость к центру.
- Foxrock — просторные частные дома, зрелые сады и спокойный пригородный характер.
Дополнительные услуги
Ирландская столица становится отправной точкой для путешествий, гастрономических открытий и индивидуальных маршрутов за пределами города.
- Авторские поездки с личным гидом по побережью, замкам и загородным поместьям.
- Подбор ресторанов, пабов с историей и частных дегустаций виски.
- Аренда автомобилей с водителем для путешествий по Ирландии.
- Организация вертолётных перелётов для дальних маршрутов и особых впечатлений.
Почему выбирают нас
Наш подход строится на внимательном подборе, честной коммуникации и знании того, как сделать длительное или короткое пребывание действительно удобным.
- Сопоставляем предложения с образом жизни клиента, а не ограничиваемся формальными характеристиками объекта.
- Помогаем организовать рестораны, культурные мероприятия, поездки и частные события.
- Берём на себя всю коммуникацию с владельцами, подрядчиками и дополнительными службами.
- Остаёмся на связи после заселения, если клиенту требуется дальнейшая поддержка.
Услуги для владельцев вилл
Индивидуальность дома имеет коммерческую ценность, поэтому её важно сохранить и в повседневном управлении, и в маркетинговой подаче. Versently берёт на себя работу, которая позволяет собственнику не погружаться в операционные детали.
- Профессиональная презентация недвижимости для международного рынка.
- Организация заселений и коммуникация с арендаторами.
- Контроль состояния дома и планового обслуживания.
- Подготовка объекта к продаже или пересмотру арендной стратегии.
Гарантия безопасности сделки
Покупателю важно получить целостное представление о недвижимости ещё на стадии принятия решения.
- Проверка сведений об объекте, его юридическом статусе и доступных документах.
- Выявление условий договора, которые требуют дополнительного разъяснения или согласования.
- Организация профессиональной проверки со стороны профильных специалистов.