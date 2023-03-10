Аренда яхты в Дублин
Свежий морской воздух и открытое побережье располагают к долгим прогулкам без спешки и лишних планов. Яхта позволяет провести день у воды с друзьями, семьёй или в более камерной обстановке.
Что мы предлагаем
Аренда яхты позволяет провести время на побережье в более спокойном темпе и выбрать программу, соответствующую погоде и настроению дня.
- Небольшие суда для коротких прогулок и камерных компаний.
- Более просторные яхты для продолжительных маршрутов и семейных поездок.
- Возможность заказать питание, напитки и обслуживание непосредственно на борту.
- Специальные варианты для частных мероприятий и праздничных вечеров.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Море само задаёт настроение, а грамотное обслуживание помогает сохранить его независимо от продолжительности прогулки. От тёплого напитка в прохладный день до уютного ужина ближе к вечеру всё происходит естественно и без суеты.
- Горячие напитки, сезонные блюда и комфортная сервировка подбираются с учётом времени года.
- В зонах отдыха поддерживается спокойная атмосфера, особенно приятная во время длинных морских переходов.
- Для небольших компаний можно создать более персональный формат с музыкой, ужином и индивидуальным сценарием вечера.
Дополнительные услуги
Погода и продолжительность дня могут менять планы, поэтому особенно ценны услуги, которые позволяют быстро адаптировать формат. Часть программы можно провести в салоне, а затем выйти на палубу, когда условия становятся комфортнее.
- Подготовка закрытой зоны для ужина с возможностью дополнить её мягким текстилем и декоративным освещением.
- Подбор ирландских сыров, морепродуктов, выпечки и других локальных продуктов.
- Живая акустическая музыка для камерного вечера.
- Организация продолжения маршрута на берегу с рестораном или другим выбранным местом.
Маршруты и направления
Дублинский залив позволяет собрать выразительный маршрут даже без дальнего перехода. Между Дун-Лэри и Хоутом меняются береговые пейзажи, а острова Далки и Айрлендс-Ай добавляют возможность сделать маршрут более насыщенным.
- Дублин — Дун-Лэри — спокойный выход от городской части к исторической гавани.
- Дун-Лэри — остров Далки — короткий маршрут вдоль побережья с видами на залив Киллини.
- Дун-Лэри — Хоут — продолжительный переход через Дублинский залив с панорамами северного побережья.
- Хоут — остров Айрлендс-Ай — маршрут вокруг полуострова Хоут с видами на скалистые берега и открытый залив.
Яхты для особых случаев
Водная прогулка создаёт более камерную атмосферу для встреч, где главное — общение и время, проведённое вместе. Небольшая компания на борту чувствует себя свободнее, чем в традиционном банкетном зале.
- Праздничный ужин для семьи или близких друзей с тщательно подобранным меню и напитками.
- Вечер после свадьбы или другого семейного события для небольшой компании гостей.
- Закрытая встреча для партнёров или коллег, которую хочется провести вдали от офиса и стандартных ресторанных площадок.
Река и морской простор позволяют сделать привычное торжество спокойнее, свободнее и личнее.