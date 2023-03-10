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Аренда яхты в Дублин

Свежий морской воздух и открытое побережье располагают к долгим прогулкам без спешки и лишних планов. Яхта позволяет провести день у воды с друзьями, семьёй или в более камерной обстановке.

Что мы предлагаем

Аренда яхты позволяет провести время на побережье в более спокойном темпе и выбрать программу, соответствующую погоде и настроению дня.

  • Небольшие суда для коротких прогулок и камерных компаний.
  • Более просторные яхты для продолжительных маршрутов и семейных поездок.
  • Возможность заказать питание, напитки и обслуживание непосредственно на борту.
  • Специальные варианты для частных мероприятий и праздничных вечеров.

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Запрос

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Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Море само задаёт настроение, а грамотное обслуживание помогает сохранить его независимо от продолжительности прогулки. От тёплого напитка в прохладный день до уютного ужина ближе к вечеру всё происходит естественно и без суеты.

  • Горячие напитки, сезонные блюда и комфортная сервировка подбираются с учётом времени года.
  • В зонах отдыха поддерживается спокойная атмосфера, особенно приятная во время длинных морских переходов.
  • Для небольших компаний можно создать более персональный формат с музыкой, ужином и индивидуальным сценарием вечера.

Дополнительные услуги

Погода и продолжительность дня могут менять планы, поэтому особенно ценны услуги, которые позволяют быстро адаптировать формат. Часть программы можно провести в салоне, а затем выйти на палубу, когда условия становятся комфортнее.

  • Подготовка закрытой зоны для ужина с возможностью дополнить её мягким текстилем и декоративным освещением.
  • Подбор ирландских сыров, морепродуктов, выпечки и других локальных продуктов.
  • Живая акустическая музыка для камерного вечера.
  • Организация продолжения маршрута на берегу с рестораном или другим выбранным местом.

Маршруты и направления

Дублинский залив позволяет собрать выразительный маршрут даже без дальнего перехода. Между Дун-Лэри и Хоутом меняются береговые пейзажи, а острова Далки и Айрлендс-Ай добавляют возможность сделать маршрут более насыщенным.

  • Дублин — Дун-Лэри — спокойный выход от городской части к исторической гавани.
  • Дун-Лэри — остров Далки — короткий маршрут вдоль побережья с видами на залив Киллини.
  • Дун-Лэри — Хоут — продолжительный переход через Дублинский залив с панорамами северного побережья.
  • Хоут — остров Айрлендс-Ай — маршрут вокруг полуострова Хоут с видами на скалистые берега и открытый залив.

Яхты для особых случаев

Водная прогулка создаёт более камерную атмосферу для встреч, где главное — общение и время, проведённое вместе. Небольшая компания на борту чувствует себя свободнее, чем в традиционном банкетном зале.

  • Праздничный ужин для семьи или близких друзей с тщательно подобранным меню и напитками.
  • Вечер после свадьбы или другого семейного события для небольшой компании гостей.
  • Закрытая встреча для партнёров или коллег, которую хочется провести вдали от офиса и стандартных ресторанных площадок.

Река и морской простор позволяют сделать привычное торжество спокойнее, свободнее и личнее.

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