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The Club Room в Эдинбурге

The Club Room

О месте

Одно из самых впечатляющих зданий на George Street. Хотя это не клуб в классическом понимании, его Club Room предлагает атмосферу «старого света», роскошные интерьеры и великолепную карту вин и коктейлей.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

14 George St, Edinburgh EH2 2PF
+441316248624

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 00:00
Суббота10:00 - 00:00
Воскресенье10:00 - 00:00
Контакты
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