The Club Room в Эдинбурге
О месте
Одно из самых впечатляющих зданий на George Street. Хотя это не клуб в классическом понимании, его Club Room предлагает атмосферу «старого света», роскошные интерьеры и великолепную карту вин и коктейлей.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
14 George St, Edinburgh EH2 2PF
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 00:00
Суббота10:00 - 00:00
Воскресенье10:00 - 00:00