Досуг и развлечения в Эдинбурге
Находится на крыше здания Johnnie Walker Princes Street. Отсюда открывается один из лучших панорамных видов на Эдинбургский замок и Старый город. Бар специализируется на высококлассных коктейлях на основе виски и блюдах современной шотландской кухни.
Здесь выставляются произведения из огромной Королевской коллекции. Экспозиции регулярно меняются: от рисунков итальянского Ренессанса до ювелирных изделий Фаберже.
Огромная территория с экзотическими растениями и оранжереями (вход в сад бесплатный, платные только оранжереи).
Расположен в Новом городе и предлагает более современную, «глянцевую» атмосферу с LED-залом, VIP-зонами и садом.
Ресторан с расслабленной атмосферой высокой кухни и видом на реку. Известен креативным дегустационным меню.
Находится в роскошном здании бывшего банка XIX века. Место сочетает викторианское великолепие с классической техникой приготовления блюд.
Главная артерия Старого города. Прогуляйтесь от Эдинбургского замка вниз до Холирудского дворца. Обязательно заглядывайте в «клоузы» (closes) — узкие средневековые переулки, уходящие в стороны от основной улицы.
Прибрежный район с песчаным пляжем, променадом и ретро-кафе. Отличное место, чтобы подышать морским воздухом и попробовать мороженое.
Расположен в здании бывшей викторианской насосной станции, спрятанной в узком переулке Старого города. Бар славится коллекцией из более чем 300 видов виски и индустриально-шикарным интерьером с кирпичными стенами и деревянными балками.
Шикарное заведение в историческом здании с позолоченными потолками и атмосферой ретро-глэма. Здесь акцент сделан на живую музыку (джаз, блюз) и авторские коктейли в элегантной обстановке.
Посвящен жизни и творчеству трех великих шотландских литераторов: Роберта Бернса, Вальтера Скотта и Роберта Льюиса Стивенсона.
ресторан удостоенный звезды Мишлен. Он расположен в районе Стокбридж , который граничит с Новым городом.Уютная атмосфера в георгианском таунхаусе, акцент на морепродукты и уникальную карту напитков (вино, саке, херес).