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ВСЕРЕСТОРАНЫМУЗЕИ И ГАЛЕРЕИНОЧНАЯ ЖИЗНЬВПЕЧАТЛЕНИЯ

Досуг и развлечения в Эдинбурге

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
1820 Rooftop Bar
1820 Rooftop Bar

Находится на крыше здания Johnnie Walker Princes Street. Отсюда открывается один из лучших панорамных видов на Эдинбургский замок и Старый город. Бар специализируется на высококлассных коктейлях на основе виски и блюдах современной шотландской кухни.

The King's Gallery
The King's Gallery

Здесь выставляются произведения из огромной Королевской коллекции. Экспозиции регулярно меняются: от рисунков итальянского Ренессанса до ювелирных изделий Фаберже.

Royal Botanic Garden
Royal Botanic Garden

Огромная территория с экзотическими растениями и оранжереями (вход в сад бесплатный, платные только оранжереи).

Why Not Nightclub
Why Not Nightclub

Расположен в Новом городе и предлагает более современную, «глянцевую» атмосферу с LED-залом, VIP-зонами и садом.

Heron
Heron

Ресторан с расслабленной атмосферой высокой кухни и видом на реку. Известен креативным дегустационным меню.

The Spence
The Spence

Находится в роскошном здании бывшего банка XIX века. Место сочетает викторианское великолепие с классической техникой приготовления блюд.

Royal Mile
Royal Mile

Главная артерия Старого города. Прогуляйтесь от Эдинбургского замка вниз до Холирудского дворца. Обязательно заглядывайте в «клоузы» (closes) — узкие средневековые переулки, уходящие в стороны от основной улицы.

Portobello Beach
Portobello Beach

Прибрежный район с песчаным пляжем, променадом и ретро-кафе. Отличное место, чтобы подышать морским воздухом и попробовать мороженое.

The Devil's Advocate
The Devil's Advocate

Расположен в здании бывшей викторианской насосной станции, спрятанной в узком переулке Старого города. Бар славится коллекцией из более чем 300 видов виски и индустриально-шикарным интерьером с кирпичными стенами и деревянными балками.

The Voodoo Rooms
The Voodoo Rooms

Шикарное заведение в историческом здании с позолоченными потолками и атмосферой ретро-глэма. Здесь акцент сделан на живую музыку (джаз, блюз) и авторские коктейли в элегантной обстановке.

Writers' Museum
Writers' Museum

Посвящен жизни и творчеству трех великих шотландских литераторов: Роберта Бернса, Вальтера Скотта и Роберта Льюиса Стивенсона.

Avery
Avery

ресторан удостоенный звезды Мишлен. Он расположен в районе Стокбридж , который граничит с Новым городом.Уютная атмосфера в георгианском таунхаусе, акцент на морепродукты и уникальную карту напитков (вино, саке, херес).

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