Copper Blossom в Эдинбурге
О месте
Еще одно статусное место на George Street с террасой. Славится сложной миксологией и «цветочным» дизайном, привлекая модную публику для вечерних коктейлей перед походом в клуб.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
107 George St, Edinburgh EH2 3BG
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 23:00