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Copper Blossom в Эдинбурге

Copper Blossom

О месте

Еще одно статусное место на George Street с террасой. Славится сложной миксологией и «цветочным» дизайном, привлекая модную публику для вечерних коктейлей перед походом в клуб.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

107 George St, Edinburgh EH2 3BG
+441312300617

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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