Bar Prince в Эдинбурге
О месте
Находится в легендарном отеле Balmoral. Это классический элитный бар с безупречным сервисом и элегантным интерьером, предлагающий редкие сорта скотча и изысканные коктейли.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
1 Princes St., Edinburgh EH2 2EQ
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:30
Суббота12:00 - 00:30
Воскресенье12:00 - 00:00