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Coco Boho в Эдинбурге

Coco Boho

О месте

Это стильный подземный бар с коктейлями, который сочетает в себе элегантность георгианской эпохи и современный драйв. Здесь есть танцпол в стиле «Saturday Night Fever» и диджей-сеты до 3 утра.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов

Контакты

125b George St, Edinburgh EH2 4JN
+441312255005

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда20:00 - 03:00
Четверг20:00 - 03:00
Пятница20:00 - 03:00
Суббота20:00 - 03:00
Воскресенье22:00 - 03:00
Контакты
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