Coco Boho в Эдинбурге
О месте
Это стильный подземный бар с коктейлями, который сочетает в себе элегантность георгианской эпохи и современный драйв. Здесь есть танцпол в стиле «Saturday Night Fever» и диджей-сеты до 3 утра.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Контакты
125b George St, Edinburgh EH2 4JN
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда20:00 - 03:00
Четверг20:00 - 03:00
Пятница20:00 - 03:00
Суббота20:00 - 03:00
Воскресенье22:00 - 03:00