1820 Rooftop Bar в Эдинбурге
О месте
Находится на крыше здания Johnnie Walker Princes Street. Отсюда открывается один из лучших панорамных видов на Эдинбургский замок и Старый город. Бар специализируется на высококлассных коктейлях на основе виски и блюдах современной шотландской кухни.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
145 Princes St., Edinburgh EH2 4BL
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:00
Вторник11:00 - 22:00
Среда11:00 - 22:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 22:00