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1820 Rooftop Bar в Эдинбурге

1820 Rooftop Bar

О месте

Находится на крыше здания Johnnie Walker Princes Street. Отсюда открывается один из лучших панорамных видов на Эдинбургский замок и Старый город. Бар специализируется на высококлассных коктейлях на основе виски и блюдах современной шотландской кухни.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

145 Princes St., Edinburgh EH2 4BL
+441313769494

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:00
Вторник11:00 - 22:00
Среда11:00 - 22:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 22:00
Контакты
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