The Devil's Advocate в Эдинбурге
О месте
Расположен в здании бывшей викторианской насосной станции, спрятанной в узком переулке Старого города. Бар славится коллекцией из более чем 300 видов виски и индустриально-шикарным интерьером с кирпичными стенами и деревянными балками.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Можно с животными
Контакты
9 Advocate's Cl, Edinburgh EH1 1ND
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 00:00