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The Devil's Advocate в Эдинбурге

The Devil's Advocate

О месте

Расположен в здании бывшей викторианской насосной станции, спрятанной в узком переулке Старого города. Бар славится коллекцией из более чем 300 видов виски и индустриально-шикарным интерьером с кирпичными стенами и деревянными балками.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Можно с животными

Контакты

9 Advocate's Cl, Edinburgh EH1 1ND
+441312974624

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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