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The Voodoo Rooms в Эдинбурге

The Voodoo Rooms

О месте

Шикарное заведение в историческом здании с позолоченными потолками и атмосферой ретро-глэма. Здесь акцент сделан на живую музыку (джаз, блюз) и авторские коктейли в элегантной обстановке.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

19a W Register St, Edinburgh EH2 2AA
+441315567060

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница15:00 - 01:00
Суббота13:00 - 01:00
Воскресенье16:00 - 01:00
Контакты
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