The Voodoo Rooms в Эдинбурге
О месте
Шикарное заведение в историческом здании с позолоченными потолками и атмосферой ретро-глэма. Здесь акцент сделан на живую музыку (джаз, блюз) и авторские коктейли в элегантной обстановке.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
19a W Register St, Edinburgh EH2 2AA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница15:00 - 01:00
Суббота13:00 - 01:00
Воскресенье16:00 - 01:00