Lyla в Эдинбурге
О месте
Одно из новых заведений со звездой (получена в 2025 году), специализируется на морепродуктах и рыбе. Предлагает расширенное дегустационное меню из 10-14 курсов.
Особенности
Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
3 Royal Terrace, Edinburgh EH7 5AB
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда19:00 - 20:00
Четверг19:00 - 20:00
Пятница12:30 - 20:00
Суббота12:30 - 20:00