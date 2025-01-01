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Lyla в Эдинбурге

Lyla

О месте

Одно из новых заведений со звездой (получена в 2025 году), специализируется на морепродуктах и рыбе. Предлагает расширенное дегустационное меню из 10-14 курсов.

Особенности

Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

3 Royal Terrace, Edinburgh EH7 5AB
+441312858808

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда19:00 - 20:00
Четверг19:00 - 20:00
Пятница12:30 - 20:00
Суббота12:30 - 20:00
Контакты
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