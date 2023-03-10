Аренда элитных авто в Эдинбург
Премиальный автомобиль позволяет комфортно перемещаться между историческим центром, престижными отелями и загородными направлениями Шотландии. Для деловой поездки или индивидуального путешествия можно подобрать машину, соответствующую продолжительности и характеру маршрута.
Что мы предлагаем
В Эдинбурге особенно хорошо работает формат автомобиля для путешествия, а не только для перемещений между точками. Премиальная машина позволяет совместить городскую программу с поездками по Шотландии, сохранив комфорт на протяжении всего маршрута.
- Bentley Continental GT и другие grand touring модели подходят для тех, кто хочет получить удовольствие не только от места назначения, но и от самой дороги.
- Просторный SUV будет удобнее для путешествий по Highlands, особенно при продолжительных маршрутах и большом количестве багажа.
- Для деловых встреч, официальных мероприятий и вечерних выходов доступны автомобили представительского класса.
- При желании весь маршрут можно организовать с профессиональным водителем, включая остановки в выбранных местах.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Поездки по Шотландии требуют больше времени за рулём, чем обычная городская программа. Профессиональный водитель позволяет посвятить это время отдыху, работе или общению, сохранив при этом индивидуальный маршрут.
- Трансферы из аэропорта и железнодорожного вокзала с прямой подачей к месту проживания.
- Поездки в Highlands, к частным поместьям и загородным отелям с заранее согласованным маршрутом.
- Автомобиль с водителем можно заказать для свадьбы, торжественного вечера или другого частного события.
Дополнительные услуги
Для поездок за пределы города можно заранее сформировать маршрут с учётом интересов и темпа путешествия. Дополнительные услуги также доступны для мероприятий и профессиональных проектов.
- Авторские поездки по Шотландии с посещением замков, частных поместий и живописных маршрутов.
- Автомобили для съёмок, рекламных проектов и культурных мероприятий.
- Организация транспортной части частных вечеров и закрытых мероприятий.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Автомобиль премиум-класса должен оставаться комфортным и надежным как в городе, так и на более продолжительных маршрутах. Регулярное обслуживание и контроль технического состояния помогают поддерживать необходимый стандарт. Перед каждой арендой проверяется готовность выбранной машины.
Аренда для особых случаев
Историческая атмосфера Эдинбурга особенно располагает к событиям, где важны стиль и выразительная подача.
- Вечера в театрах и концертных залах.
- Торжественные ужины и частные приемы.
- Особые поездки во время культурных фестивалей.
- Загородные выезды по случаю частных мероприятий.
Премиальный автомобиль естественно дополняет вечер, не перетягивая внимание на себя.