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Аренда элитных авто в Эдинбург

Премиальный автомобиль позволяет комфортно перемещаться между историческим центром, престижными отелями и загородными направлениями Шотландии. Для деловой поездки или индивидуального путешествия можно подобрать машину, соответствующую продолжительности и характеру маршрута.

Что мы предлагаем

В Эдинбурге особенно хорошо работает формат автомобиля для путешествия, а не только для перемещений между точками. Премиальная машина позволяет совместить городскую программу с поездками по Шотландии, сохранив комфорт на протяжении всего маршрута.

  • Bentley Continental GT и другие grand touring модели подходят для тех, кто хочет получить удовольствие не только от места назначения, но и от самой дороги.
  • Просторный SUV будет удобнее для путешествий по Highlands, особенно при продолжительных маршрутах и большом количестве багажа.
  • Для деловых встреч, официальных мероприятий и вечерних выходов доступны автомобили представительского класса.
  • При желании весь маршрут можно организовать с профессиональным водителем, включая остановки в выбранных местах.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Поездки по Шотландии требуют больше времени за рулём, чем обычная городская программа. Профессиональный водитель позволяет посвятить это время отдыху, работе или общению, сохранив при этом индивидуальный маршрут.

  • Трансферы из аэропорта и железнодорожного вокзала с прямой подачей к месту проживания.
  • Поездки в Highlands, к частным поместьям и загородным отелям с заранее согласованным маршрутом.
  • Автомобиль с водителем можно заказать для свадьбы, торжественного вечера или другого частного события.

Дополнительные услуги

Для поездок за пределы города можно заранее сформировать маршрут с учётом интересов и темпа путешествия. Дополнительные услуги также доступны для мероприятий и профессиональных проектов.

  • Авторские поездки по Шотландии с посещением замков, частных поместий и живописных маршрутов.
  • Автомобили для съёмок, рекламных проектов и культурных мероприятий.
  • Организация транспортной части частных вечеров и закрытых мероприятий.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Автомобиль премиум-класса должен оставаться комфортным и надежным как в городе, так и на более продолжительных маршрутах. Регулярное обслуживание и контроль технического состояния помогают поддерживать необходимый стандарт. Перед каждой арендой проверяется готовность выбранной машины.

Аренда для особых случаев

Историческая атмосфера Эдинбурга особенно располагает к событиям, где важны стиль и выразительная подача.

  • Вечера в театрах и концертных залах.
  • Торжественные ужины и частные приемы.
  • Особые поездки во время культурных фестивалей.
  • Загородные выезды по случаю частных мероприятий.

Премиальный автомобиль естественно дополняет вечер, не перетягивая внимание на себя.

Контакты
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