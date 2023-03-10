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Аренда бизнес джета в Эдинбург

Путешествие на частном самолёте сочетает точность организации с атмосферой полного уединения. Время в воздухе можно посвятить работе, отдыху или общению, не подстраиваясь под общий ритм перелёта.

Что мы предлагаем

Индивидуальный чартер позволяет сочетать поездку в шотландскую столицу с маршрутами по Великобритании и за её пределами. Такой формат особенно удобен, когда программа включает несколько удалённых друг от друга пунктов.

  • Перелёты по Великобритании для деловых встреч и частных поездок.
  • Чартеры на международные фестивали, спортивные события и закрытые мероприятия.
  • Маршруты в Европу и Северную Америку для путешествий без лишних пересадок.

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Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Продуманное обслуживание позволяет сохранить ощущение уединения и комфорта на протяжении всего перелёта. При этом каждый элемент сервиса можно адаптировать под характер поездки.

  • Персональная подача блюд и напитков без стандартных ограничений коммерческой авиации.
  • Тихая обстановка для отдыха, чтения или работы.
  • Возможность путешествовать с индивидуальным бортпроводником.
  • Внимательный экипаж, готовый учитывать особые пожелания пассажиров.

Дополнительные услуги

  • Индивидуальные поездки по Шотландии с посещением замков, поместий и природных локаций.
  • Организация доступа к культурным мероприятиям, фестивальным событиям и частным программам.
  • Подбор загородного дома или апартаментов с подходящим уровнем уединения.
  • Консьерж-помощь с ресторанами, виски-дегустациями и другими локальными впечатлениями.

Дополнительные возможности позволяют продолжить путешествие за пределами городской программы и познакомиться с Шотландией в индивидуальном формате. Маршрут можно выстроить вокруг истории, природы, гастрономии или личных интересов.

Направления и маршруты

Историческая столица Шотландии сочетает международную деловую жизнь с близостью к живописным регионам страны, что позволяет выстраивать самые разные сценарии частных перелётов.

  • Перелёты к деловым мероприятиям и культурным событиям с точной привязкой ко времени.
  • Частные путешествия, объединяющие несколько регионов Великобритании в одном маршруте.
  • Рейсы в Лондон, Дублин и другие европейские столицы.
  • Сезонные и дальние направления в Средиземноморье, США и Канаду.

Почему выбирают нас

Индивидуальный формат особенно уместен для поездок, где деловая программа сочетается с культурными событиями, загородным отдыхом или несколькими днями в Шотландии.

  • Маршрут можно адаптировать под фестиваль, деловое мероприятие, частный ужин или индивидуальную программу.
  • По запросу организуются поездки к загородным поместьям, гольф-клубам и другим удалённым локациям.
  • Для гостей из других стран можно заранее подготовить комплексную программу пребывания, включая размещение и локальные впечатления.
  • Время клиента остаётся главным ориентиром при согласовании всех элементов путешествия.

Безопасность и стандарты

Северный климат и переменчивая погода требуют особенно внимательного отношения к планированию частных перелётов.

  • Метеорологические условия оцениваются с учетом динамики погоды на протяжении маршрута.
  • Техническое состояние воздушного судна проверяется с учетом требований конкретного рейса.
  • Оператор и экипаж рассматриваются с точки зрения действующих авиационных норм и профессиональной подготовки.

Надёжность становится незаметной частью путешествия, оставляя вам возможность сосредоточиться на атмосфере Эдинбурга, его истории и суровой красоте шотландских пейзажей.

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