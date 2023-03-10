Аренда бизнес джета в Эдинбург
Путешествие на частном самолёте сочетает точность организации с атмосферой полного уединения. Время в воздухе можно посвятить работе, отдыху или общению, не подстраиваясь под общий ритм перелёта.
Что мы предлагаем
Индивидуальный чартер позволяет сочетать поездку в шотландскую столицу с маршрутами по Великобритании и за её пределами. Такой формат особенно удобен, когда программа включает несколько удалённых друг от друга пунктов.
- Перелёты по Великобритании для деловых встреч и частных поездок.
- Чартеры на международные фестивали, спортивные события и закрытые мероприятия.
- Маршруты в Европу и Северную Америку для путешествий без лишних пересадок.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Продуманное обслуживание позволяет сохранить ощущение уединения и комфорта на протяжении всего перелёта. При этом каждый элемент сервиса можно адаптировать под характер поездки.
- Персональная подача блюд и напитков без стандартных ограничений коммерческой авиации.
- Тихая обстановка для отдыха, чтения или работы.
- Возможность путешествовать с индивидуальным бортпроводником.
- Внимательный экипаж, готовый учитывать особые пожелания пассажиров.
Дополнительные услуги
- Индивидуальные поездки по Шотландии с посещением замков, поместий и природных локаций.
- Организация доступа к культурным мероприятиям, фестивальным событиям и частным программам.
- Подбор загородного дома или апартаментов с подходящим уровнем уединения.
- Консьерж-помощь с ресторанами, виски-дегустациями и другими локальными впечатлениями.
Дополнительные возможности позволяют продолжить путешествие за пределами городской программы и познакомиться с Шотландией в индивидуальном формате. Маршрут можно выстроить вокруг истории, природы, гастрономии или личных интересов.
Направления и маршруты
Историческая столица Шотландии сочетает международную деловую жизнь с близостью к живописным регионам страны, что позволяет выстраивать самые разные сценарии частных перелётов.
- Перелёты к деловым мероприятиям и культурным событиям с точной привязкой ко времени.
- Частные путешествия, объединяющие несколько регионов Великобритании в одном маршруте.
- Рейсы в Лондон, Дублин и другие европейские столицы.
- Сезонные и дальние направления в Средиземноморье, США и Канаду.
Почему выбирают нас
Индивидуальный формат особенно уместен для поездок, где деловая программа сочетается с культурными событиями, загородным отдыхом или несколькими днями в Шотландии.
- Маршрут можно адаптировать под фестиваль, деловое мероприятие, частный ужин или индивидуальную программу.
- По запросу организуются поездки к загородным поместьям, гольф-клубам и другим удалённым локациям.
- Для гостей из других стран можно заранее подготовить комплексную программу пребывания, включая размещение и локальные впечатления.
- Время клиента остаётся главным ориентиром при согласовании всех элементов путешествия.
Безопасность и стандарты
Северный климат и переменчивая погода требуют особенно внимательного отношения к планированию частных перелётов.
- Метеорологические условия оцениваются с учетом динамики погоды на протяжении маршрута.
- Техническое состояние воздушного судна проверяется с учетом требований конкретного рейса.
- Оператор и экипаж рассматриваются с точки зрения действующих авиационных норм и профессиональной подготовки.
Надёжность становится незаметной частью путешествия, оставляя вам возможность сосредоточиться на атмосфере Эдинбурга, его истории и суровой красоте шотландских пейзажей.