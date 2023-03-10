Аренда яхты в Эдинбург

Яхты для особых случаев

Северное побережье располагает к событиям с особым настроением: сдержанным, красивым и лишённым ненужной помпезности. Несколько часов на борту могут стать самостоятельной частью важного дня.

Семейный обед по случаю юбилея с прогулкой по заливу и ужином на борту.

Романтическая фотосессия на фоне открытой воды, островов и прибрежного пейзажа.

Вечер для друзей после свадьбы или другого значимого события с напитками, музыкой и лёгкой кухней.

Морской пейзаж задаёт празднику выразительный фон, не требуя от него избыточной театральности.