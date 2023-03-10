Аренда яхты в Эдинбург
Северное море, прохладный бриз и выразительные береговые пейзажи создают настроение, которое особенно хорошо чувствуется с палубы. Морская прогулка подойдёт для частного отдыха, особого события или путешествия вдоль побережья.
Что мы предлагаем
Морская программа строится вокруг береговых пейзажей, открытой воды и возможности провести несколько часов вдали от привычного городского ритма.
- Яхты для прогулок вдоль побережья и спокойных дневных маршрутов.
- Вечерние прогулки с ужином и панорамными видами во время плавания.
- Суда для семейных поездок, небольших компаний и частных праздников.
- Более длительные чартеры для индивидуальных маршрутов по побережью.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Северное море требует особого уровня заботы, но сама подача остаётся мягкой и гостеприимной. На борту хочется чувствовать тепло, уют и внимание, не теряя при этом ощущение настоящего морского путешествия.
- Авторские согревающие сеты, сытная северная кухня и продуманная подача подчеркивают уют во время морского перехода.
- Каюты и внутренние зоны поддерживаются в безупречном порядке, чтобы после прогулки можно было спокойно отдохнуть.
- Для особых случаев вечер можно дополнить музыкой, ужином и более камерной подачей.
Дополнительные услуги
Для особого вечера достаточно нескольких правильно подобранных деталей. Хороший ужин, любимая музыка, красивая сервировка и возможность продолжить программу после круиза создают ощущение полностью персонального сценария.
- Индивидуальный подбор вин и напитков для ужина на борту.
- Заказ цветов, праздничного торта или другого подарка к особой дате.
- Живое музыкальное сопровождение в камерном формате.
- Организация автомобиля с водителем для продолжения вечера после возвращения на берег.
Маршруты и направления
Из Эдинбурга яхтенный маршрут выходит в залив Ферт-оф-Форт, где городская панорама сменяется мостами, островами и открытой водой. Для короткого выхода достаточно района у мостов, а более продолжительный чартер позволяет направиться дальше по заливу.
- Эдинбург — мосты Форт — маршрут к знаменитым железнодорожному и автомобильному мостам с широкими видами на залив.
- Северный Куинсферри — остров Инчкольм — островной выход с возможностью увидеть средневековое аббатство Инчкольм.
- Инчкольм и острова Ферт-оф-Форта — более спокойный маршрут среди островных пейзажей и открытой воды.
- В сторону Басс-Рока — продолжительный выход к восточной части залива, подходящий для хороших погодных условий.
Яхты для особых случаев
Северное побережье располагает к событиям с особым настроением: сдержанным, красивым и лишённым ненужной помпезности. Несколько часов на борту могут стать самостоятельной частью важного дня.
- Семейный обед по случаю юбилея с прогулкой по заливу и ужином на борту.
- Романтическая фотосессия на фоне открытой воды, островов и прибрежного пейзажа.
- Вечер для друзей после свадьбы или другого значимого события с напитками, музыкой и лёгкой кухней.
Морской пейзаж задаёт празднику выразительный фон, не требуя от него избыточной театральности.