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Palazzo Vecchio в Флоренции

Palazzo Vecchio

О месте

Историческая ратуша, расположенная на площади Синьории, построенная в 1299–1314 годах архитектором Арнольфо ди Камбио в стиле дворца-крепости. Здание служило резиденцией республиканских властей, Медичи и парламента объединённой Италии, а сегодня остаётся муниципалитетом и музеем.

Контакты

P.za della Signoria, 50122 Firenze FI
+390552768325

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 19:00
Вторник09:00 - 19:00
Среда09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 14:00
Пятница09:00 - 19:00
Суббота09:00 - 19:00
Воскресенье09:00 - 19:00
Контакты
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