Досуг и развлечения в Флоренции
Знаменитая смотровая площадка на холме к югу от центра Флоренции, откуда открывается панорамный вид на город, включая собор Санта-Мария-дель-Фьоре, реку Арно и Понте Веккьо.
Главный художественный музей Флоренции и один из важнейших в мире по искусству эпохи Возрождения.
Культовый секретный коктейльный бар (speakeasy) во Флоренции, первый в городе такого формата. Он сочетает атмосферу Prohibition-эры с итальянским шармом: скрытый вход, приглушённый свет, красные стены, бархат и свечи.
Стильный коктейльный бар и ресторан в историческом Palazzo Concini в самом центре Флоренции.
Старейший в Европе воспитательный дом во Флоренции, известный как первый образец ренессансной архитектуры. Построен в 1419–1445 годах по проекту Филиппо Брунеллески для приёма подкидышей и сирот.
Стильный rooftop-бар на верхнем этаже отеля Palazzo Guadagni в районе Ольтрарно, идеально подходящий для элитных коктейлей с панорамным видом на Флоренцию.
L-образная площадь перед Палаццо Веккьо во Флоренции, главный политический центр Флорентийской республики и настоящий музей под открытым небом с выдающимися скульптурами эпохи Возрождения.
Главная площадь в центре Флоренции.
Историческая ратуша, расположенная на площади Синьории, построенная в 1299–1314 годах архитектором Арнольфо ди Камбио в стиле дворца-крепости. Здание служило резиденцией республиканских властей, Медичи и парламента объединённой Италии, а сегодня остаётся муниципалитетом и музеем.
Главный гастрономический ресторан Флоренции с 3 звёздами Michelin. Кухня современная итальянская с творческим подходом, сочетает классические вкусы и современные техники.
Главный кафедральный собор Флоренции, известный как Дуомо. Он является одним из символов города и шедевром итальянской готики с элементами ренессанса.
Ресторан с двумя звездами Мишлен во Флоренции, расположенный в исторической византийской башне Torre della Pagliazza отеля Brunelleschi.