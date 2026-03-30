Rasputin в Florence
О месте
Культовый секретный коктейльный бар (speakeasy) во Флоренции, первый в городе такого формата. Он сочетает атмосферу Prohibition-эры с итальянским шармом: скрытый вход, приглушённый свет, красные стены, бархат и свечи.
Особенности
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Можно с животными
Контакты
Borgo Tegolaio, 21R, 50125 Firenze FI
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 19:00 - 02:00
Вторник 19:00 - 02:00
Среда 19:00 - 02:00
Четверг 19:00 - 02:00
Пятница 19:00 - 02:00
Суббота 19:00 - 02:00
Воскресенье 19:00 - 02:00