Palazzo Vecchio в Florence
Историческая ратуша, расположенная на площади Синьории, построенная в 1299–1314 годах архитектором Арнольфо ди Камбио в стиле дворца-крепости. Здание служило резиденцией республиканских властей, Медичи и парламента объединённой Италии, а сегодня остаётся муниципалитетом и музеем.
P.za della Signoria, 50122 Firenze FI
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 19:00
Вторник09:00 - 19:00
Среда09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 14:00
Пятница09:00 - 19:00
Суббота09:00 - 19:00
Воскресенье09:00 - 19:00