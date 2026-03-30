Palazzo Vecchio в Florence

О месте

Историческая ратуша, расположенная на площади Синьории, построенная в 1299–1314 годах архитектором Арнольфо ди Камбио в стиле дворца-крепости. Здание служило резиденцией республиканских властей, Медичи и парламента объединённой Италии, а сегодня остаётся муниципалитетом и музеем.