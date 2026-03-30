Loggia Roof Bar в Florence
О месте
Стильный rooftop-бар на верхнем этаже отеля Palazzo Guadagni в районе Ольтрарно, идеально подходящий для элитных коктейлей с панорамным видом на Флоренцию.
Особенности
Коктейльная карта
Винная карта
Терраса
Тихая обстановка
Бронирование столов
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Wi-Fi
Контакты
Piazza Santo Spirito, 9, 50125 Firenze FI
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00