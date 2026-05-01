Hunky Dory Bar в Frankfurt

Hunky Dory Bar

О месте

Стильный бар с расслабляющей атмосферой и широким выбором коктейлей. Проводит вечеринки и тематические мероприятия, предлагая идеальное место для отдыха.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Baseler Str. 10, 60329 Frankfurt am Main
+496927240111
hunkydorybar.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 01:00
Вторник19:00 - 01:00
Среда19:00 - 01:00
Четверг19:00 - 01:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
