Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

À l'ancienne в Женеве

À l'ancienne

О месте

Коктейль-бар с атмосферой традиционной швейцарской кухни. В меню представлены аутентичные блюда и местные деликатесы, а также разнообразные вина, что создаёт тёплую и приветливую атмосферу.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Pl. De-Grenus 4, 1201 Genève
+41223136269

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота21:00 - 02:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM