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Restaurant Les Armures в Женеве

Restaurant Les Armures

О месте

Исторический ресторан в центре Женевы с альпийским стилем интерьера. Предлагает традиционные швейцарские блюда, включая фондю и раклет, с акцентом на местные продукты.

Особенности

Винная карта
Терраса
Посадочные места
Вегетарианские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Можно с животными

Контакты

Rue du Soleil-Levant, 1204 Genève
+41228187171

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:30
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Воскресенье12:00 - 22:30
Контакты
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