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La Cantine des Commerçants в Женеве

La Cantine des Commerçants

О месте

Ресторан с уютной атмосферой и разнообразной кухней, предлагающей как швейцарские, так и международные блюда. Отличное место для дружеских встреч или семейных ужинов с вином и коктейлями.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

Bd Carl-Vogt 29, 1205 Genève
+41223281670

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
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