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Brasserie Lipp в Женеве

Brasserie Lipp

О месте

Классическая французская брассерия с уютным интерьером и парижской атмосферой. В меню — устрицы, морепродукты, классические французские блюда и обширная винная карта.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка
Можно с животными

Контакты

Confédération Centre, Rue de la Confédération 8, 1204 Genève
+41223188030

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 01:00
Вторник08:00 - 01:00
Среда08:00 - 01:00
Четверг08:00 - 01:00
Пятница08:00 - 01:00
Суббота08:00 - 01:00
Воскресенье08:00 - 01:00
Контакты
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