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IZUMI в Женеве

IZUMI

О месте

Японский ресторан с традиционными техниками и современными влияниями. В меню — суши, сашими и другие классические японские блюда, приготовленные из свежих ингредиентов. Уютный японский интерьер.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными

Контакты

Quai des Bergues 33, 1201 Genève
+41229087525

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00
Контакты
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