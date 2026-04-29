Café des Banques в Geneva

Café des Banques

О месте

Уютное кафе в центре Женевы с современным интерьером и классическими элементами. Подходит для встреч с друзьями, предлагая кофе, коктейли и легкие закуски в дружелюбной обстановке.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка

Контакты

Rue de Hesse 6, 1204 Genève
+41223114498
www.cafedesbanques.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
