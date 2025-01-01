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Элитные виллы в Женеве

Для тех, кто привык к высшему уровню качества. Элитные виллы с сервисом класса люкс.

Что мы предлагаем

Мы подберем для вас варианты для аренды и покупки элитных вилл в одном из самых престижных городов мира – Женеве. Это город высочайшего уровня жизни, где элитные виллы предлагают уникальные виды и станут для вас воплощением уюта. Наши услуги включают:

  • Аренду роскошных вилл на берегу Женевского озера с панорамными видами.
  • Продажу эксклюзивных резиденций с уникальным архитектурным стилем и первоклассными удобствами.
  • Персональный подбор недвижимости, соответствующей вашему образу жизни и инвестиционным предпочтениям.
  • Полное сопровождение сделки, юридическая поддержка и премиальный консьерж-сервис.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Мы предлагаем виллы в самых востребованных и роскошных локациях.

  • Cologny – престижный район с самыми роскошными виллами на Женевском озере.
  • Vandoeuvres – элитные резиденции в окружении зелени и уединения.
  • Collonge-Bellerive – частные виллы с причалами и частным выходом к воде.
  • Chêne-Bougeries – эксклюзивные особняки вблизи центра города.

Дополнительные услуги

Премиальный уровень комфорта — это внимание к вашим желаниям ещё до вашего приезда.

  • Создание индивидуальной карты отдыха: рестораны, бутики, развлечения.
  • Услуги шеф-кондитера для эксклюзивных десертов к праздникам.
  • Комплексное оформление территории виллы под мероприятия или фотосессии.
  • Сервис аренды предметов искусства для оформления интерьера.

Почему выбирают нас

Мы — команда профессионалов, которая глубоко ориентируется в сфере элитной недвижимости и клиентского сервиса.

  • Работаем без шаблонов: каждый запрос рассматривается индивидуально, и мы предлагаем только подходящие вам объекты.
  • Обеспечиваем полное сопровождение сделки с участием профильных юристов и налоговых консультантов, если речь идет о долгосрочной аренде или выкупе.
  • Помогаем организовать пребывание "под ключ": трансфер из аэропорта, доставка продуктов, персонал для обслуживания виллы.
  • Умеем слышать клиента и предлагать больше, чем он ожидал — это основа нашей репутации.

Услуги для владельцев вилл

Элитная вилла – это объект, требующий профессионального маркетинга и грамотного управления. Мы предоставляем услуги, которые помогут вам найти надежных арендаторов или продать недвижимость на лучших условиях.

  • Продвижение элитных объектов среди международных клиентов.
  • Полное сопровождение сделки, включая юридическое и налоговое консультирование.
  • Управление недвижимостью – от технического обслуживания до поиска арендаторов.
  • Маркетинговая стратегия для эффективной продажи объекта.

Гарантия безопасности сделки

Мы предоставляем премиальный сервис и заботимся о своих клиентах.

  • Юридическая экспертиза недвижимости и финансовые консультации перед покупкой или арендой.
  • Контроль соблюдения всех законодательных норм.
  • Надежные договоры, защищающие права клиента.
info@versently.com