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Аренда VIP яхт в Женеве

Если вы хотите испытать настоящий комфорт и эксклюзивность, аренда яхты в Женеве – идеальное решение.

Что мы предлагаем

Аренда роскошной яхты – это не просто прогулка по воде, а настоящее путешествие с невероятными панорамными видами на Альпы, старый город Женевы и знаменитый фонтан Jet d’Eau. Это отличный вариант для:

  • Проведения романтических свиданий и свадебных церемоний.
  • Деловых встреч в приватной атмосфере.
  • Организации вечеринок, корпоративных мероприятий и дней рождения.
  • Эксклюзивных фотосессий с живописными пейзажами.

Моторные яхты
Моторные яхты
Парусные яхты
Парусные яхты
Катамараны
Катамараны
Роскошные мегаяхты
Роскошные мегаяхты

Запрос

Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.

Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Нам важно, чтобы чтобы ваше время на борту было идеальным, поэтому все члены нашей команды заботятся о вашем комфорте и безопасности. Все наши яхты обслуживаются профессиональной командой с большим опытом работы на международных судах.

Дополнительные услуги

Мы заботимся о комфорте наших гостей и предоставляем премиальный уровень сервиса:

  • Профессиональный экипаж: опытные капитаны и персонал, знающие каждый уголок озера.
  • Гастрономические круизы: авторские блюда от лучших шеф-поваров Швейцарии.
  • Декорирование яхт: оформление для свадеб, дней рождения и других мероприятий.
  • Развлечения на борту: живая музыка, DJ, профессиональные фотографы.
  • Индивидуальные маршруты: прогулки по швейцарскому и французскому берегам озера.

Маршруты и направления

Женевское озеро открывает безграничные возможности для путешествий. Вот некоторые из самых востребованных направлений:

  • Классический маршрут – прогулка по озеру с панорамными видами на Женеву, Альпы и фонтан Jet d’Eau.
  • Экскурсионные круизы – путешествия вдоль швейцарского и французского побережья с остановками в уютных городках.
  • Закатные вечеринки – незабываемый вечер с шампанским, гала-ужином и живой музыкой.

Яхты для особых случаев

Мы поможем сделать ваше событие по-настоящему уникальным:

  • Корпоративные вечеринки и бизнес-встречи в приватной обстановке.
  • Свадебные церемонии и дни рождения с роскошным оформлением и банкетным меню.
  • Фотосессии на фоне живописных швейцарских пейзажей.

Аренда роскошной яхты в Женеве – это возможность насладиться исключительным сервисом, красотой озера и высоким уровнем комфорта. Позвольте себе незабываемые впечатления и проведите время на борту с максимальным удовольствием.

Свяжитесь с нами уже сегодня и забронируйте свою идеальную яхту.

info@versently.com