The Embassy в Гуанчжоу
О месте
Популярный гастропаб с международной кухней, который славится широким ассортиментом напитков, включая фирменные коктейли, крафтовое пиво, импортные бренды и качественные вина. Атмосфера заведения — живая, часто с тематическими вечерами и активным баром.
Особенности
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Бронирование столов
Подходит для мероприятий
Парковка
Wi-Fi
Можно с животными
Контакты
Shops 88–90, The Canton Place, Tianhe District, Guangzhou / 广州市天河区广粤天地88-90铺
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 01:00
Четверг11:00 - 01:00
Пятница11:00 - 02:00
Суббота11:00 - 02:00
Воскресенье11:00 - 00:00