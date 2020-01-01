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The Loft в Mandarin Oriental Guangzhou в Гуанчжоу

The Loft в Mandarin Oriental Guangzhou

О месте

Эксклюзивный бар, который специализируется на редких сортах односолодового виски и авторских коктейлях, вдохновленных местными традициями, что в сочетании с богатой сигарной картой делает его идеальным местом для спокойного вечера или приватных деловых переговоров.

Особенности

Наличные
Принимают карты
Посадочные места
Тихая обстановка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Wi-Fi

Контакты

Mandarin Oriental, Guangzhou, 389 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou 510620
+86 20 3808 8883

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00
Воскресенье17:00 - 01:00
Контакты
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