The Loft в Mandarin Oriental Guangzhou в Гуанчжоу
О месте
Эксклюзивный бар, который специализируется на редких сортах односолодового виски и авторских коктейлях, вдохновленных местными традициями, что в сочетании с богатой сигарной картой делает его идеальным местом для спокойного вечера или приватных деловых переговоров.
Особенности
Наличные
Принимают карты
Посадочные места
Тихая обстановка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Wi-Fi
Контакты
Mandarin Oriental, Guangzhou, 389 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou 510620
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00
Воскресенье17:00 - 01:00