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Hideaway Temple в Гуанчжоу

Hideaway Temple

О месте

Атмосферное, спрятанное от шумных улиц место, предлагающее широкий выбор напитков, включая фирменный чай, кофе, коктейли и освежающие чаи с фруктами. Посетители могут насладиться уникальной обстановкой, часто в стиле традиционного храма или дзен-сада.

Особенности

Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Тихая обстановка
Вино и пиво
Wi-Fi
Можно с животными
Парковка

Контакты

Shop 201, 2F, 48 Miaoqian West Street, Yuexiu District, Guangzhou / 广州市越秀区庙前西街48号201, Dongshan Impression · Yifang Dongshan Cultural & Creative Park
+86 176 1205 2720
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 02:00
Вторник16:00 - 02:00
Среда16:00 - 02:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота14:00 - 02:00
Воскресенье14:00 - 02:00
Контакты
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