Hideaway Temple в Гуанчжоу

О месте

Атмосферное, спрятанное от шумных улиц место, предлагающее широкий выбор напитков, включая фирменный чай, кофе, коктейли и освежающие чаи с фруктами. Посетители могут насладиться уникальной обстановкой, часто в стиле традиционного храма или дзен-сада.